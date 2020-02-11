Нижний сегодня: главные события дня Общество

Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

Решение закрыть школы принято для того, чтобы остановить дальнейший сезонный рост заболеваемости среди детей. Образовательные учреждения не будут работать 10 дней.

Нижегородский завод "Красное Сормово" в мае приступит к строительству краболовов

Судна такого типа судоверфь будет строить впервые. Заказчиками выступают компании-участники "Северо-Западного рыбопромышленного консорциума". Краболовы предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.

Три нижегородских баскетболиста готовятся сыграть в составе сборной России

Российская Федерация Баскетбола вызвала трех нижегородских баскетболистов для подготовки к февральским матчам сборной России. Национальная команда начнет тренировки после Матча всех звезд Единой лиги ВТБ 16 февраля.

Завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске

Шламонакопитель "Белое море" состоял из неорганических и органических веществ. Общая рекультивируемая площадь - 71,5 га. В рамках проведенных работ на шламонакопителе по специальной мембранной технологии был уложен песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы.

"Расширение мер поддержки семьи позволит родителям чувствовать себя более уверенно", - Глеб Никитин

Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал поправки в закон, которые касаются использования средств материнского капитала и в первую очередь продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Программы старения разрабатывают в Нижегородской области

Исследования направлены на то, чтобы выделить необходимую линейку генетических и биохимических анализов для определения качества старения. В настоящий момент у каждого, кто участвует в исследованиях, "собирается" полный геномный сиквенс.

Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде не соответствует проекту

Строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Сейчас выявлено нарушение закона об объектах культурного наследия, а именно: стилевая характеристика заполнений оконных проемов и конфигурации кровли ризолита не соответствуют историческому облику объекта.

Двое россиян, эвакуированные из Китая в Тюмень, приедут в Нижний Новгород

Два человека из штаба по профилактике коронавируса в центре "Градостроитель" в Тюмени после окончания карантина приедут в Нижний Новгород. В начале февраля туда были эвакуированы российские и иностранные туристы, находившиеся в Китае. Первые результаты тестирования на коронавирус у всех определенных в штаб – отрицательные. Если следующее обследование на вирус покажет отрицательные результаты, врачи начнут готовить их к выписке.

Глеб Никитин внес поправки в бюджет Нижегородской области по выплатам на детей

На поддержку нижегородских семей с детьми в рамках послания президента РФ Владимира Путина за счет бюджета области планируется выделить 834,5 млн рублей. Еще 456,4 млн рублей планируется направить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3-7 лет и 78,2 млн – на предоставление выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области увеличился с 27% до 40%

В начале месяца эпидпорог был превышен на 27%. Сейчас среди заболевших63% составляют дети до 14 лет. Всего с декабря 2019 года у 343 нижегородцев диагностировали грипп. Это, в основном, вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля по созданию граффити на фасадах домов

Нижний Новгород претендует на проведения фестиваля уличного искусства "Культурный код". Город участвует в голосовании на право проведения этого фестиваля. Местом,где он может пройти в Нижнем Новгороде,называется Канавинский район. По итогам голосования победят три субъекта РФ, которые станут фестивальными площадками.