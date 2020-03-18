Три старинных дома снесут в центре Нижнего Новгорода Общество

Три старинных дома снесут в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Уже определен подрядчик - ИП Игорь Ваганов, который снизил цену до минимальной.

Речь идет о зданиях по адресам: ул. Чернышевского, 6 (литера А), ул. Грузинская, 9 (литера Д), ул. Ильинская, 113 (литера А).

Общая стоимость сноса трех домов 606,5 тысяч рублей. Заказчиком выступает администрация Нижегородского района, источник финансирования - городской бюджет.

Площадь здания по ул. Грузинской составляет 193,1 кв.м., год постройки — до 1917. Состояние оценивается как аварийное, Площадь здания по ул. Ильинской составляет 136 кв.м., год постройки — до 1917. Состояние также оценивается как аварийное. Работы по сносу, по условиям контракта, должны быть выполнены в течение 30 дней с даты его заключения.

Фото: Яндекс.карты

Площадь дома по ул. Чернышевского составляет 190,6 кв.м. Построен он, как написано в документах, до 1917 года. Состояние здания аварийное.

Напомним, на прошлой неделе на Похвалинском съезде сошел оползень. Основная причина - прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме по улице Чернышевского. Сейчас дорога вдоль съезда перекрыта, транспорт пустили по альтернативным маршрутам.

Фото: Яндекс.карты

Почти год назад сообщалось, что более 30 ветхих домов и 43 аварийных дома войдут в программу сноса ветхого жилья в Нижнем Новгороде. Названных выше трех домов в этом списке нет.