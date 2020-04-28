Почти 6 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области Общество

Почти 6 тысяч (5 954) протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области с 10 апреля по 4 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 59 717 профилактических бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности.

"Прогулявшись на детской площадке или по магазинам, человек может, сам того не подозревая, стать разносчиком коронавируса и заразить близких, для которых это заболевание окажется смертельно опасным: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом", - напоминают в правительстве.

За 4 мая органы исполнительной власти проверили 402 граждан и 102 юридических лица. Проведено 498 профилактических бесед, составлено 6 протоколов: 2 - на должностных лиц, 4 – на граждан.

Всего с 10 апреля суды рассмотрели 570 дел в отношении нарушителей, в 29 случаях было принято решение ограничиться предупреждением, в остальных были назначены штрафы.

Напомним, Глеб Никитин 29 апреля внес изменения в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Требование 14-дневной самоизоляции распространяется и на тех, кто зарегистрирован в регионе, но в таком случае человек может провести это время дома, а не в обсерваторе.

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.