Общество

"Т Плюс" повысила уровень автоматизации Сормовской ТЭЦ

16 декабря 2025 09:39 Общество
Т Плюс повысила уровень автоматизации Сормовской ТЭЦ

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" завершили плановый капитальный ремонт турбоагрегата №4 Сормовской ТЭЦ мощностью 110 МВт. Выполненные работы повысят устойчивость работы станции и надёжность теплоснабжения жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.

Сверх типового объёма работ в рамках капитального ремонта на турбоагрегате установили новую электрогидравлическую систему регулирования турбины. 

"Современная автоматизированная система обеспечивает надёжное управление турбоагрегатом и точное регулирование параметров турбоустановки по электрической и тепловой нагрузкам. Ранее такую передовую систему регулирования мы уже внедрили на турбоагрегате №3", – пояснил технический директор Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Теги:
Т Плюс
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных