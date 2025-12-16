"Т Плюс" повысила уровень автоматизации Сормовской ТЭЦ

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" завершили плановый капитальный ремонт турбоагрегата №4 Сормовской ТЭЦ мощностью 110 МВт. Выполненные работы повысят устойчивость работы станции и надёжность теплоснабжения жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.
Сверх типового объёма работ в рамках капитального ремонта на турбоагрегате установили новую электрогидравлическую систему регулирования турбины.
"Современная автоматизированная система обеспечивает надёжное управление турбоагрегатом и точное регулирование параметров турбоустановки по электрической и тепловой нагрузкам. Ранее такую передовую систему регулирования мы уже внедрили на турбоагрегате №3", – пояснил технический директор Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.
