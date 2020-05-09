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Политика

"Чтобы не получить новые вспышки заболевания, все действия должны быть максимально продуманы", - Евгений Лебедев

12 мая 2020 11:11  [47] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал решение президента России Владимира Путина о завершении нерабочего периода с 12 мая: "выход будет постепенным с сохранением всех санитарных норм". В частности, запрет на массовые мероприятия сохранится. Также будут действовать ограничения для людей старше 65 лет.

Президент также озвучил основные меры поддержки россиян.

"Президент России Владимир Путин представил новый пакет мер, направленных на поддержку граждан и экономики. Глава государства четко обозначил ключевые задачи по его реализации. Да, пандемия коронавируса принесла серьезные проблемы и мировой экономике, и экономике каждой страны. Россия – не исключение. Владимир Путин отметил рост безработицы вдвое - эту задачу предстоит решать на государственном уровне. Традиционно во главу угла поставлена социальная поддержка семей с детьми. В частности, речь идет о разовых выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, увеличении пособий по уходу за ребенком для неработающих. Озвучены условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей. Также очень важным считаю решение о списании налогов для малого и среднего бизнеса. Предприятия и организации будут постепенно возвращаться к работе, методика уже есть, и она понятна. Но давайте скажем откровенно: невозможно прямо завтра разом вернуться к тому, как мы жили до пандемии. Чтобы не получить новые вспышки заболевания, все действия должны быть максимально продуманы", - заявил Евгений Лебедев.

"На первом этапе за счет ограничений важно было выиграть время для того, чтобы не допустить резкий рост количества заболевших уже в первые недели. Параллельно проводилась и проводится масштабная работа по существенному увеличению производства медицинских изделий для борьбы с коронавирусом и развертыванию дополнительных койко-мест, чтобы бороться за каждую жизнь. Да, количество заболевших растет каждый день, но изначально было понятно, что эта борьба не будет легкой. Мы учли ошибки других стран и успели подготовиться должным образом. При этом нужно отметить, что эта работа ведется постоянно, и так будет до полной победы над коронавирусом. Вместе с тем из различных регионов приходят тревожные сигналы о случаях, когда люди стали выходить на улицу, собираясь группами, нарушая необходимые предписания. Важно понимать, что это может отодвинуть сроки окончательной победы. Давайте же вместе не позволим этому случиться! Конечный эффективный результат зависит от каждого из нас, и об этом нельзя забывать", - заключил Евгений Лебедев.

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