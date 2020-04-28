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Общество

Дренажные штольни Нижегородского кремля передали в собственность региона

29 апреля 2020 11:40  [140] Общество

Памятный знак первым нижегородцам, противооползневые и дренажные сооружения, а также несколько земельных участков, находящиеся на территории Нижегородского кремля, передали в собственность региона. Об этом стало известно в ходе заседания Гордумы 29 апреля 2020 года.

Речь идет о: - памятном знаке первым нижегородцам, расположенном возле Ивановской башни;

- противооползневом сооружении протяженностью 1150 м от переулка Вахитова до Чкаловской лестницы;

- дренажной штольне "Зеленская " протяженностью 102 м (Волжский склон, ул.Рождественская, 2),

 - дренажных штольнях №6 и №10 протяженностью 356 м и 459 м в районе Чкаловской лестницы; - дренажных штольнях №11 и №12 протяженностью 199 м (Волжский склон, в районе Чкаловской лестницы);

- дождевой канализации протяженностью 1556 м на Ивановском съезде; трех земельных участках на Ивановском съезде (2364+/-17 кв.м., 2250+/-17 кв.м., 1168+/-12 кв.м.), участке площадью 18413+/-47 кв.м. на Зеленском съезде и двух участках от переулка Вахитова до Чкаловской лестницы (16722+/-45 кв.м. и 3918+/-22 кв.м.).

Инициатором передачи выступили губернатор Нижегородской области и министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Планируется реконструкция этих объектов.

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