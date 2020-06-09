Нижний сегодня: главные события дня

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области
По данным на 11 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 341 человека, в том числе 303 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.
Нижний Новгород не уступает позиции в лидерстве по заболеваемости COVID-19
По данным на 11 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 341 человека, из которых почти половина - 6 417 человек проживает в Нижнем Новгороде. Из 303 новых случая заболевания COVID-19, зарегистрированных за прошедшие сутки во всем регионе, на Нижний Новгород приходится 168 новых случаев.
Нижегородцы продолжают умирать от COVID-19
Еще два летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области. С начала пандемии и по данным на 11 июня в регионе от COVID-19 скончались 152 нижегородца, у большинства из которых течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
"Ливни с грозами и градом ожидаются до утра 12 июня", - нижегородское МЧС
Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области. ЧС могут произойти из-за ливня, который будет сопровождаться грозами и градом. Также ожидается сильный ветер с порывами 13-18 м/с.
QR-коды отменяются в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О режиме повышенной готовности", в соответствии с которыми отменяется необходимость цифрового подтверждения выхода из дома для жителей Нижегородской области.
Еще меньше ограничений: нижегородцам стали доступны пляжи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О режиме повышенной готовности", в соответствии с которыми жители региона могут посещать пляжи. Изменения также касаются открытия парков и скверов. Соответствующие изменения вступят в силу с 12 июня.
Действие льготных проездных возобновилось в Нижегородской области
Для оплаты проезда необходимо сначала продлить срок действия неиспользованных в марте или апреле проездных билетов или приобрести новые.
Нижегородец организовал канал контрабанды оружия в США и Азию (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ)
Контрабанда осуществлялась в США, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. За это время мужчина отправил туда более 150 посылок с бронешлемами, бронежилетами и другой военной атрибутикой. Сейчас мужчину арестовали. При задержании у него обнаружили более 110 единиц изделий, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и экипировкой из общевойскового комплекта "Ратник".
И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев хочет изменить структуру городской администрации
В числе предложений – сокращение количества заместителей, передача под непосредственное подчинение главе города ряда департаментов, объединение нескольких подразделений и реорганизация трех управлений.
Препарат для лечения коронавируса поступил в Нижегородскую область
Для региона закуплено 2,5 тысячи упаковок этого лекарственного препарата. Сейчас в область поступила первая партия. Отпускать лекарственные средства планируется по заявкам медицинских учреждений.
Нижегородцам разрешили ходить в музеи, зоопарки и библиотеки
Посещение учреждений культуры разрешается с очным присутствием людей в количестве до 3 человек, включая преподавательский состав. Там действует запрет на проведение выставок и иных массовых мероприятий. Кроме того, все посетители и сотрудники обязаны защищать органы дыхания: носить маски, повязки или респираторы.
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