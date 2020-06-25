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Происшествия

Лиса стала причиной ДТП в Гагинском районе, где девушка-водитель сломала руку

26 июня 2020 10:59  [170] Происшествия

Девушка-водитель сломала руку в ДТП, причиной которого стала внезапно выбежавшая на проезжую часть лиса. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло утром 25 июня на 44 км автодороги Бутурлино – Сурадеево – Гагино, когда 25-летняя девушка, управляя Renault Logan, пыталась объехать выбежавшую на проезжую часть лису, но не справилась с управлением и машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП девушка сломала руку. Она сама обратилась в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

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