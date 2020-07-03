Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородцы на предстоящей неделе испытают на себе +36°

Погода предстоящей недели для жителей Нижнего Новгорода станет аномально жаркой и будет иногда сопровождаться дождями. Столбики градусников поднимутся до отметки +32°, а по ощущениям как до +36°.

Обнародована новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 826 человек, причем 212 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижний Новгород собрал половину заразившихся коронавирусом жителей региона

По данным на 6 июля в Нижегородской области зарегистрировано 12 360 человек, заболевших COVID-19, из которых 9 033 проживает в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 107 инфицированных больше.

Еще два района Нижнего Новгорода приближаются к тысячной отметке по COVID-19

По данным на 6 июля в Нижнем Новгороде в трех районах число заразившихся коронавирусом превышает отметку в 1 тысячу. Но к этому показателю приближаются еще два района – Сормовский и Советский.

Нижегородской семье предоставлена квартира в центре города по требованию прокурора

Нижегородка с семьей длительное время была вынуждена проживать в квартире дома, признанного аварийным и по закону должна была получить от администрации новое жилье. Пожаловавшись в прокуратуру, которая в свою очередь обратилась в суд, семье все же предоставили новую квартиру.

Уборщица сильно травмировалась в школе Дзержинска

Уборщица школы - 69-летняя женщина, сорвалась и упала с лестницы-стремянки, в результате чего у нее черепно-мозговая травма, множественные переломы костей со смещением челюстно-лицевой части, плеча и надколенника.

Популяция лосей в Нижегородской области увеличилась на тысячу особей

Сейчас в регионе насчитывается 16 444 особи лося, в 2019 году их численность составляла 15 470 особей.

Заключен контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха"

Речь идет о детском саде на 320 мест. Стоимость контракта составила 313 млн рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов. В данном ЖК планируется строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 1 225 мест. Они будут включены в заявку Нижегородской области на субсидирование в 2021 году.

"На Ивана, на Купалу": рассказываем о традициях самой мистической ночи в году

НИА "Нижний Новгород" приготовило небольшой обзор обычаев и обрядов праздника Ивана Купалы, который, к сожалению, в Нижегородской области из-за пандемии можно отметить лишь онлайн или с близкими людьми.

Спасатели выезжали на вызов о крушении самолета под Дзержинском

Сообщение о возможном падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе поступило в 16:38. Со слов заявителя, речь шла о самолете АН-2. На место выехали сотрудники МЧС, но ни судна, ни сопутствующих разрушений обнаружено не было.

МЧС объяснило, с чем нижегородцы перепутали падение самолета под Дзержинском

Сегодня сотрудники МЧС и транспортной прокуратуры выезжали в Дзержинск после того, как поступила информация о падении легкомоторного самолета. Однако, прибыв на место предполагаемого ЧП, следов крушения они не обнаружили. Вечером ведомство объяснило, что звук, который нижегородцы восприняли как авиакатастрофу, оказался следствием разгерметизации газопровода.

Никакого праздника. Массовые мероприятия запретили проводить в российских школах и детсадах

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Запрет действует до конца 2020 года.