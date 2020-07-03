Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек

По данным на 7 июля в Нижегородской области зарегистрировано 19 024 человека, заболевших COVID-19, из которых 9 135 проживает в Нижнем Новгороде, это на 102 человека больше, чем день назад.

Власти озвучили новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

На сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 024 человек, в том числе 198 случаев зарегистрировано за прошедшие сутки.

Расширение экономической деятельности: нижегородскими ТОСЭР заинтересовались новые инвесторы

Правительство РФ поддержало расширение видов экономической деятельности для нижегородских ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха". Теперь резидентами нижегородских ТОСЭР могут быть производители одежды, красок и лаков, готовых металлических изделий, электрического оборудования и другой продукции.

Вспышка АЧС выявлена в Княгининском районе

Вирус африканской чумы свиней выявлен у погибших свиней, принадлежащих фермеру

Сормовский район перешагнул порог в тысячу заболевших COVID-19

Таким образом, Сормовский район стал четвертым в городе, где коронавирусная инфекция подтверждена у более тысячи жителей.

Шесть нижегородских детсадов и 33 дежурные группы закрыты на карантин по COVID-19

Такая мера принята в связи с изоляцией по месту проживания воспитанников (сотрудников), у которых был контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Нижегородское МП объявило аукцион для уборки снега летом

Победитель аукциона должен исполнять свою работу в летнее время до 31 августа по предварительной заявке заказчика. В частности, речь идет о ручной уборке снега, очистке прилегающих территорий от льда, россыпи песка на тротуарах. Также подрядчик должен убирать мусор, косить и стричь живые изгороди.

Более 20 кинокартин будет представлено в конкурсной программе "Горький fest"

В информационной заметке представлен список кинолент. Одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.

Должность уволившейся Елены Лекомцевой не предусмотрена в новой структуре горадминистрации

Должность и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам, занимаемая ранее уволившейся Еленой Лекомцевой, не предусмотрена в новой структуре городской администрации, которая предполагает сокращение количество заместителей с 7 до 5.

Четыре московских б/у троллейбуса из первой партии доставлены в Нижний Новгород

Город получил троллейбусы следующих моделей: ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах. Все они на ходу.

Нижегородцев экстренно предупреждают о ЧС – жара поднимется до +36°

7-8 июля в Нижегородской области ожидается очень сильная жара, доходящая до +36°. Именно такая температура и может стать причиной ЧС, поскольку есть вероятность, что она спровоцирует природные пожары, которые распространятся на населенные пункты с жилыми домами.

Контракт по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" подписан с "ЕКС" из Ярославля

Цена контракта составила 3,74 млрд рублей. Подрядчик должен приступить к благоустройству территории в июле этого года.