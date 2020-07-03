"Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность соблюдения требований особого противопожарного режима. Он подчеркнул, что в 16 районах региона полностью или частично установился IV класс пожароопасности лесов.

В рамках особого противопожарного режима предусмотрен ряд запретов. Запрещается применение открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения; разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях; выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного назначения, защитным и озеленительным лесным насаждениям; посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности; проведение иных пожароопасных работ.

"Прошу всех нижегородцев максимально ответственно подойти к выполнению требований особого противопожарного режима. Эти правила написаны для того, чтобы защитить природу и людей от страшных последствий стихии. Впереди выходные, завтра тысячи людей поедут за город. Благополучие наших лесов зависит от каждого из нас", - отметил Глеб Никитин.

"В рамках национального проекта "Экология" и за счет региональных ресурсов удается делать многое для защиты лесного фонда, но главный залог благополучия – ответственность жителей Нижегородской области", - добавил губернатор.

Добавим, что лесопожарная станция III типа открылась в Уренском районе. В зону ответственности будет входить территория Уренского, Ветлужского, Шахунского, Шарангского, Тонкинского и частично Варнавинского лесничеств.