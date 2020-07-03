Нижний сегодня: главные события дня Общество

Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Нижегородской области

На этот раз очаг АЧС установлен в Бутурлинском районе, на территории ООО НО "Красная пустынь".

Сейчас разрабатывается план по ликвидации данного заболевания.

Напомним, что в начале июля были выявлены очаги африканской чумы свиней в Ардатовском и Княгининском районах. Сейчас они ликвидированы.

Нижегородцы могут проголосовать за место, где установят стелу "Город трудовой доблести"

Предложено пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), "Парк Победы", Комсомольская площадь и остров "Гребневские пески".

Голосование на сайте ЗаНижний.рф продлится до 15 августа.

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Вчера было зарегистрировано 224 новых случаев заболевания. Сегодня – 10 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 684 человек.

По данным на 10 июля около 4,1 тысячи заразившихся COVID-19 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 236 человек находятся в обсерваторах.

При этом уже 13 763 жителя Нижегородской области, то есть около 69,9% от общего числа пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 247 человек.

"Валдаи" начинают курсировать от центра Нижнего Новгорода до Стригино

Рейсы от аэропорта (от микрорайона "Юг") до центра Нижнего Новгорода планируется начать со следующей недели.

Также с 12 июля начинается регулярное курсирование "Валдаев" до Городца по выходным. В тестовом режиме будут организованы рейсы по будням.

Напомним, первый рейс "Валдаи 45Р" до Городца в этом году состоялся 28 июня. Из Нижнего Новгорода судно отплыло в 16:00, обратно отправилось в 19:30.

Обвиняемый в выплатах незаконных премий за "откаты" начальник отдела ГУФСИН арестован

Московский районный суд постановил арестовать начальника отдела оплаты труда ГУФСИН Нижегородской области, полковника внутренней службы Степана Вахонина.

Напомним, что он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу проходит заместитель начальника регионального ГУФСИН, полковник внутренней службы Евгений Сычев.

НПАТ закупил девять новых автобусов

Новые автобусы будут отправлены на маршруты А-41, Т-92, А-52, А-16. Кроме того, со следующей недели маршрут А-1 будет продлен до ЖК "Окский берег".

НПАТ приобрел автобусы на собственные средства. Предприятие привлекло льготный кредит по программе правительства РФ. Кредитование действует во время пандемии коронавируса.

Еще пять московских б/у троллейбусов доставлены в Нижний Новгород

В начале этой недели привезли четыре троллейбуса, теперь парк НЭТ пополнился еще пятью троллейбусами.

Город получил транспорт следующих моделей: ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Тролза-5265, выпущенные в 2008-2011 годах.

В конце мая сообщалось, что муниципальные перевозчики "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс" получат из бюджета 40 млн рублей. Эти средства предназначены в качестве возмещения части затрат в связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.