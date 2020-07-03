Нижний сегодня: главные события дня Общество

Синоптики назвали "контрастной" погоду предстоящей недели в Нижнем Новгороде

Текущая неделя принесет в Нижний Новгород как 30-градусную жару, так и +17° с дождями и грозами.

Власти обнародовали новые данные о количестве заразившихся коронавирусом нижегородцах

В Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 341 человека, в том числе за прошедшие сутки зарегистрировано 212 случаев заболевания, а днем ранее - 222 новых случая.

Число COVID-инфицированных жителей Нижнего Новгорода приближается к 10 тысячам

Число заболевших коронавирусом жителей Нижнего Новгорода приближается к 10 тысячам. По данным на 13 июля в городе проживает 9 858 зараженных коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 13 июля)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная хронология событий распространения коронавируса.

Илья Лагутин назначен директором департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода

Илья Лагутин назначен на новую должность после утверждения новой структуры администрации. Ранее он являлся первым заместителем главы администрации Нижегородского района, начальником управления экономического развития.

Грозовые дожди с градом надвигаются на Нижний Новгород

Сегодня днем до завтрашнего утра в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождать грозы и, возможно, град. При этом поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

МЧС предупреждает нижегородцев об аномальной жаре после дождливого понедельника

14-15 июля в области и Нижнем Новгороде ожидается аномально жаркая погода - воздух прогреется до +34º.

Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе

Воздушное судно упало в поле на 400 м западнее деревни Кистенево. В результате происшествия пострадали два человека, один из них скончался.

Массовая авария произошла в районе Орловских двориков (ВИДЕО)

В ДТП попали 4 автомобиля (Mercedes, две Audi и грузовик). Погибших нет.

Почти 80% нижегородских детсадов возобновили работу, - минобразование

Речь идет о 1018 детских садах, из которых 215 детских открылись полностью, в 803 – дежурные группы.

Ваниль впервые расцвела в Ботаническом саду ННГУ

Ваниль плосколистная впервые расцвела в Ботаническом саду Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Это растение семейства Орхидные из тропических лесов Мексики

ЦБ РФ не обсуждает деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.