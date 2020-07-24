"Сейчас важно начинать восстановление экономики", - Евгений Люлин Экономика

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал отчет главы региона Глеба Никитина за 2019 год перед депутатами областного Законодательного собрания

"Экономика Нижегородской области пережила первые месяцы 2020 года с меньшими потерями, чем в среднем по России. Ситуация остается сложной, но уже необходимо начинать восстановление региональной экономики", - сказал Евгений Люлин.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех предпринимателей, кто последние месяцы постоянно был на связи, предлагал новые решения, вместе с нами вырабатывал меры поддержки. Активный диалог с бизнесом помог разработать многие антикризисные инструменты господдержки. Конечно, эту практику надо продолжать, потому что далеко не все проблемы решены", - добавил он.

По данным регионального минпрома, Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров по количеству антикризисных мер поддержки: в частности, первым в стране, где губернатор принял решение о субсидиях для самозанятых и выплатах предпринимателям субсидий на зарплаты и страховые взносы. В общей сложности, различными антикризисными мерами господдержки воспользовались более 30 000 нижегородских предприятий. Объем финансовой помощи превысил 22 млрд рублей.

"Это позволило, по предварительным оценкам, сохранить порядка 100 тысяч рабочих мест на малых и средних предприятиях пострадавших отраслей. Принятые меры господдержки позволили Нижегородской области пройти последние месяцы с меньшими потерями, чем они могли бы быть. По итогам года сокращение ВРП в регионе планируется на уровне 6%, что на 2 п.п. лучше базового сценария падения экономики страны. Есть и снижение доходов региона, но меньше, чем во всех остальных регионах ПФО", - пояснил первый заместитель губернатора.

"Пандемия, так или иначе, затронула все компании Нижегородской области, поэтому сейчас нужно продолжать развитие господдержки бизнеса. Глеб Никитин подчеркнул, что даже в текущей сложной ситуации, уже сейчас, не только можно, но и нужно заниматься восстановлением экономики региона", - продолжил Евгений Люлин.

По его словам, нужно создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции для открытия предприятий.

"Например, в Дзержинске началась подготовка к строительству завода по выпуску дизельного топлива качества Евро-5 мощностью 200 тысяч тонн в год (АО "НПП Макстон-Дзержинск"). Инвестор планирует вложить в производство порядка 5 млрд рублей", - напомнил первый заместитель губернатора.

"Еще один крупный проект - завод по производству керамической плитки (ООО "Юникерамикс") мощностью 25 млн квадратных метров плитки в год. Объем инвестиций в проект также составит более 5 млрд рублей", - добавил Евгений Люлин.

Кроме того, Группа компаний "Синтез Ока" инвестирует 2 млрд рублей в увеличение мощностей по производству алкилэтаноламинов на своей площадке в Дзержинске. Компания планирует начать строительство в первом квартале 2021 года. Запуская новую установку в Дзержинске, предприятие, которое является единственным производителем алкилэтаноламинов в России, планирует увеличить свою долю на мировом рынке с 3% до 5%.