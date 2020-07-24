лукойл
Популярные комментарии за год
26 марта 2020 15:52  [18720] "Региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будут выплачивать до конца 2026 года", - Евгений Лебедев
09 июля 2020 13:34  [18393] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
12 мая 2020 10:31  [6364] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
01 августа 2019 11:14  [5201] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
10 октября 2019 19:48  [4443] "Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин
09 августа 2019 15:13  [3826] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
15 января 2020 17:09  [3061] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
10 октября 2019 13:02  [3058] "Поставленные международным форумом "Россия - спортивная держава" задачи отвечают вызовам времени", - Евгений Лебедев
25 марта 2020 17:28  [2530] "Распространители фейков о коронавирусе должны нести ответственность за свои действия", - Глеб Никитин
16 января 2020 11:21  [2435] "Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев
Последние новости рубрики Экономика
30 июля 2020 18:35  [75] "Сейчас важно начинать восстановление экономики", - Евгений Люлин
30 июля 2020 15:46  [105] ЗС НО обратится в минсельхоз России для изменения механизма страхования
30 июля 2020 15:23  [115] ЗС НО приняло закон о предоставлении земли под транспортную инфраструктуру без торгов
30 июля 2020 14:47  [244] ЗС НО приняло в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета за 2019 год"
30 июля 2020 14:24  [129] Первая в стране лаборатория диагностики патогенов почв и растений появится в Нижегородской области
30 июля 2020 12:50  [173] Нижегородские льготники получат от федерации 3 млрд рублей
29 июля 2020 14:25  [239] Нижегородская Дума поддержала изменения в бюджетный процесс
29 июля 2020 14:08  [235] Банк "Открытие" и Ространснадзор заключили соглашение о сотрудничестве
29 июля 2020 11:35  [325] Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в бюджет города на 737 млн рублей
28 июля 2020 13:03  [306] Рейтинг инвестклимата городов будет составлен в Нижегородской области
Экономика

"Сейчас важно начинать восстановление экономики", - Евгений Люлин

30 июля 2020 18:35  [75] Экономика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал отчет главы региона Глеба Никитина за 2019 год перед депутатами областного Законодательного собрания

"Экономика Нижегородской области пережила первые месяцы 2020 года с меньшими потерями, чем в среднем по России. Ситуация остается сложной, но уже необходимо начинать восстановление региональной экономики", - сказал Евгений Люлин.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех предпринимателей, кто последние месяцы постоянно был на связи, предлагал новые решения, вместе с нами вырабатывал меры поддержки. Активный диалог с бизнесом помог разработать многие антикризисные инструменты господдержки. Конечно, эту практику надо продолжать, потому что далеко не все проблемы решены", - добавил он.

По данным регионального минпрома, Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров по количеству антикризисных мер поддержки: в частности, первым в стране, где губернатор принял решение о субсидиях для самозанятых и выплатах предпринимателям субсидий на зарплаты и страховые взносы. В общей сложности, различными антикризисными мерами господдержки воспользовались более 30 000 нижегородских предприятий. Объем финансовой помощи превысил 22 млрд рублей.
"Это позволило, по предварительным оценкам, сохранить порядка 100 тысяч рабочих мест на малых и средних предприятиях пострадавших отраслей. Принятые меры господдержки позволили Нижегородской области пройти последние месяцы с меньшими потерями, чем они могли бы быть. По итогам года сокращение ВРП в регионе планируется на уровне 6%, что на 2 п.п. лучше базового сценария падения экономики страны. Есть и снижение доходов региона, но меньше, чем во всех остальных регионах ПФО", - пояснил первый заместитель губернатора.
"Пандемия, так или иначе, затронула все компании Нижегородской области, поэтому сейчас нужно продолжать развитие господдержки бизнеса. Глеб Никитин подчеркнул, что даже в текущей сложной ситуации, уже сейчас, не только можно, но и нужно заниматься восстановлением экономики региона", - продолжил Евгений Люлин.
По его словам, нужно создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции для открытия предприятий.
"Например, в Дзержинске началась подготовка к строительству завода по выпуску дизельного топлива качества Евро-5 мощностью 200 тысяч тонн в год (АО "НПП Макстон-Дзержинск"). Инвестор планирует вложить в производство порядка 5 млрд рублей", - напомнил первый заместитель губернатора.
"Еще один крупный проект - завод по производству керамической плитки (ООО "Юникерамикс") мощностью 25 млн квадратных метров плитки в год. Объем инвестиций в проект также составит более 5 млрд рублей", - добавил Евгений Люлин.
Кроме того, Группа компаний "Синтез Ока" инвестирует 2 млрд рублей в увеличение мощностей по производству алкилэтаноламинов на своей площадке в Дзержинске. Компания планирует начать строительство в первом квартале 2021 года. Запуская новую установку в Дзержинске, предприятие, которое является единственным производителем алкилэтаноламинов в России, планирует увеличить свою долю на мировом рынке с 3% до 5%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph