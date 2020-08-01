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Общество

Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 40% от плана

17 августа 2020 13:18  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 40% от плана. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, приведено в порядок 85 участков общей протяженностью почти 356 км. Всего региональная программа включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 км.

"В 2020 году подрядчики приступили к работам раньше: ремонтная кампания началась уже весной. Этого удалось достичь благодаря заключению государственных контрактов в конце прошлого года. При ремонте активно применяются современные технологии, позволяющие выполнять работы эффективно и оперативно", - сказал Глеб Никитин.

Так, специалисты применяют ресайклинг – экономичный способ укрепления основания дороги смесью из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. По прочности смесь можно сравнить с железобетонными конструкциями в строительстве. Такое основание значительно увеличивает износостойкость дорожной одежды. После этого укладывается слой асфальтобетона.

"По самым лучшим технологиям в этом году в регионе отремонтируют 264 км дорог. Ремонтная кампания идет полным ходом", - добавил Глеб Никитин.

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также идет строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).

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