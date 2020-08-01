Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 62 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 18 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 712 заболевших COVID-19 — это на 62 человека больше, чем вчера.

Власти назвали новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 994 человек, в том числе 116 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Днем ранее коронаврус подтвержден у 120 нижегородцев.

Нижегородский арбитражный суд не принял иск о банкротстве Андрея Климентьева

С исковым заявлением в суд обратился конкурсный управляющий обанкротившегося нижегородского ООО "Сеченовская Нива" Дмитрий Капустин. Сумма требований составляет 15,8 млн рублей. Суд решил оставить заявление без движения, потому что истец не предоставил необходимые документы.

Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата нижегородской думы Николая Ингликова отложено

Николая Ингликова просит признать банкротом инспекция Федеральной налоговой службы России по Советскому району. Сумма исковых требований составила 2,6 млн рублей. Дело оставлено без движения до 31 августа. К этому времени истцу предлагается устранить допущенные нарушения.

Служба "112" отказала в помощи задыхающейся нижегородке, - прокуратура

Служба "112" отказала в помощи задыхающейся нижегородке, которая, находясь в машине около АЗС, почувствовала себя плохо и позвонила в службу спасения. Однако адрес заправки девушка не знала, что и послужило отказом в вызове спасателей.

Сбежавший из нижегородской колонии осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов задержан

Сбежавший из нижегородской колонии в ноябре 2019 года осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов найден и задержан. Ранее он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, а затем переведен в колонию-поселение, откуда и совершил побег. Его удалось поймать спустя 9 месяцев.

Еще один общественный велопрокат заработал в Нижнем Новгороде

Сеть велошеринга Нижнего Новгорода пополнилась велопрокатом "Велобайк", которую открыл ВТБ, у которого в городе пока открыто 20 станций велопроката в Нижегородском и Канавинском районах, где доступны 200 велосипедов. Предполагается, что в дальнейшем количество станций увеличится.

Часть школ Нижегородской области будут работать в две смены с 1 сентября

В одну смену планируется обучение в 80% школ, в две смены – в 20% школ.

Нижегородский автобус врезался в остановку, пострадали женщина и девочка-подросток

Водитель, управляя маршруткой №315, въехал в остановку общественного транспорта, которая упала на пешеходов, стоящих на остановке. Пострадали женщина и 14-летняя девочка. Их пришлось госпитализировать.

Вирус АЧС выявлен у добытого кабана в Сосновском районе

Вирус выявлен у кабана, добытого в одном из районных хозяйств. Сейчас на неблагополучной территории проводятся мероприятия, которые позволят ликвидировать последствия вспышки АЧС.

Экспозиция "Паровозы России" вновь открывается в Нижнем Новгороде

Экспозиция открытой площадки насчитывает 29 единиц подвижного состава: 16 локомотивов, 13 вагонов, каждый из которых по-своему интересен и уникален.

Число пострадавших в ДТП с фурой под Дзержинском пассажиров автобуса увеличилось до шести

ДТП произошло 17 августа и изначально сообщалось, что пострадало пятеро пассажиров, сегодня стало известно, что пострадавших — больше. В Госавтоинспекции также уточнили, с какими травмами пассажиры попали в больницу после ДТП.

Денис Бакиев стал самым богатым министром в Нижегородской области по итогам 2019 года

На сайте правительства опубликована информация о доходах министров Нижегородской области.