Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стали известны данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 342 человек, в том числе 161 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а 163 новых случая – днем ранее.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 97 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 11 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 486 заболевших COVID-19 - это на 97 человек больше, чем 10 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 342 человека.

Карантин по коронавирусу введен в 60 классах школ Нижегородской области

От общего количества классов в Нижегородской области сейчас закрыто 0,39%. Это 20 классов, которые находятся в 19 школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Уреня, Лукояновского, Сергачского, Первомайского и Кстовского районов, а также 40 классов в Выксе (закрыта вся школа).

Военный комиссар за взятки оформлял нижегородских призывников в нужные им воинские части

Речь идет о военном комиссаре Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области. Следователи полагают, что преступление он совершал в период призывной кампании в мае 2020 года. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения".

Миллиардеров стало больше в Нижегородской области

По итогам декларационной кампании 2020 года 15 нижегородцев заявили о полученных в 2019 году доходах более миллиарда рублей. В прошлом году таких налогоплательщиков было всего 12.

Нижегородский СК, расследуя дело, добился от физлица возврата налога на 215 млн рублей

Речь идет об Эладе Нагорной, которой пересчитали ставку НДФЛ с 13% до 30% из-за долгого проживания за рубежом и утраты статуса налогового резидента РФ. Ознакомившись через адвокатов с претензиями следствия, Элада Нагорная предпочла заплатить доначисленную ей сумму. В связи с этим уголовное преследование налогоплательщика прекращается по закону.

Свалка хлеба вновь обнаружена в Нижнем Новгороде

Это уже второй подобный случай в Нижнем Новгороде. В этот раз хлебная свалка образовалась на улице Богородского в Советском районе.

Стали известны автобусные маршруты, измененные из-за строительства развязки на Циолковского

Несколько автобусов в Сормовском районе Нижнего Новгорода изменят путь следования и остановочные пункты в связи с перекрытием движения по улице Циолковского, где развернут масштабное строительство транспортной развязки.

Правительство хочет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным

Правительство РФ может сделать бесплатный проезд для граждан в общественном транспорте. Такая возможность предусмотрена стратегией "Пользователь платит", когда автомобилисты начнут платить за проезд по дорогам всех категорий. Данная инициатива должна была сократить число пользователей личного транспорта.

"STADA" хочет перенести производство лекарств из Англии и Сербии в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде расположено предприятие "Нижфарм", которое входит в состав "STADA". Руководство "STADA" говорит, что в Нижнем Новгороде у компании расположено качественное производство центр компетенций, поэтому тут планируется расширение и перенос производства препаратов из Англии и Сербии.