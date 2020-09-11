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Общество

Дорогу отремонтировали в Спасском районе

14 сентября 2020 10:09  [80] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подъезд к селу Спасское отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сотрудники Главного управления автомобильных дорог провели приемку работ. Новое асфальтобетонное покрытие появилось на участке длиной в 4 км.

"Эта дорога находилась в аварийном состоянии: здесь было много ям и трещин. При этом по ней ежедневно проезжает значительное количество автомобилей. Для подрядчика стало дополнительной сложностью и множество инженерных коммуникаций, расположенных под дорожным полотном. Тем не менее, с задачей компания справилась хорошо. Комиссия приняла работы без нареканий, все соответствует требованиям ГОСТа и СНИП. Самое главное, что работами остались довольны жители поселка", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта на участке было проведено фрезерование старого асфальта, проведена подсыпка и планировка обочин, уложен выравнивающий слой нового асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Стоимость работ по госконтракту составила 25,7 млн рублей.

Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. 

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии

Около 3 км дорожного покрытия отремонтировали на участке Тоншаево-Ошминское-Кодочиги в августе этого года.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Участки дорог отремонтировали в Семеновском районеВаче и Спасском районе.

Также соединяющую шесть районов дорогу отремонтируют в Нижегородской области. Масштабные работы запланированы и на 2021 год.

 

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