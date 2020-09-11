Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода

13 сентября в Нижегородской области проходили региональные и муниципальные выборы. Что касается выборов в думу Нижнего Новгорода, то "Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов.

Кандидаты от ЛДПР победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода

Депутат прошлого созыва думы от НРО ЛДПР Герман Карачевский теперь набрал больше всего голосов по округу №17, где в прошлом созыве работал Сергей Горин (Единая Россия). Кроме того, член ЛДПР Николай Чернышов сменил Михаила Кузнецова (Патриоты России) на округе № 33.

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 237 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 14 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 723 заболевших COVID-19 - это на 237 человек больше, чем за прошедшие выходные, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 804 человека.

Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам

Еще 147 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 14 сентября. Вчера было зарегистрировано 159 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 804 человек.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 14 сентября)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная хронология событий распространения коронавируса.

Карантин по коронавирусу введен в 75 классах школ Нижегородской области

Карантин по коронавирусу введен в 75 классах школ Нижегородской области по состоянию на 14 сентября. На прошлой неделе сообщалось о 60 классах.

Заморозки до -2° ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС

Синоптики прогнозируют ночью и утром 16-17 сентября в Нижнем Новгороде и области заморозки до -2°. В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики в Нижегородской области из-за заморозков

Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики из-за заморозков до -2° 16-17 сентября. Уборочная кампания началась в сельских хозяйствах Нижегородской области в конце июля.

Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу Нижнего Новгорода

Место в Гордуме с большой долей вероятности займет Жанна Скворцова. Она победила на округе №25 с результатом в 1350 голосов. Ранее на этом округе работал член "Единой России" Вадим Агафонов.

Евгений Люлин победил на довыборах в ЗС НО

Первый заместитель губернатора Нижегородской области, член нижегородского регионального политсовета "Единой России" Евгений Люлин победил на довыборах в Законодательное собрание региона VI созыва. Он избирался по одномандатному округу №11 (Дзержинск). Явка на этом участке составила 15,42%. За Евгения Люлина свой голос отдали 10 449 человек.

Движение транспорта по ул. М.Ямской будет запрещено до конца сентября

Речь идет об участке по улице М.Ямской до пересечения с дублером ул.Красносельской с организацией объезда с помощью установки временных дорожных знаков.

КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода

"КПРФ" получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода, судя по предварительным данным.

Первый регулярный авиарейс Нижний Новгород - Саратов открывается 22 сентября

Авиакомпания Азимут с 22 сентября приступит к выполнению перелетов между Нижним Новгородом и Саратовом. Это пока будет первый регулярный авиаперелет по данному маршруту. В настоящее время по данному направлению никто из авиакомпаний регулярных пассажирских перевозок не осуществляет.