Нижний сегодня: главные события дня Общество

Ученики еще 12 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области, три школы закрыты полностью

Ученики еще 12 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области. Карантин, по данным на 17 сентября, действует уже в 115 классах, тогда как вчера были закрыты 103 класса, а днем ранее - 88 классов.

Нижнему Новгороду не хватает денег на электробусы

Нижний Новгород не намерен отказываться от троллейбусов, но и покупать более современный вид данного транспорта – электробусы, пока не будет, считая это затратным.

Реализация новой транспортной схемы Нижегородской области оценивается в 111 млрд рублей

Новая транспортная схема Нижегородской агломерации вызвала интерес ВЭБ.РФ. Из общего объема предполагаемых инвестиций для модернизации городского электротранспорта потребуется 41,8 млрд рублей, на обновление подвижного состава — 17,9 млрд рублей. Схема также предполагает строительство новых станций метро и городских канатных дорог.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 87 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 17 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 964 заболевших COVID-19 - это на 87 человек больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 274 человека.

Стало известно о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 274 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 2 895. За прошедшие сутки выявлено 166 случаев заражения.

Отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде 22 сентября

Соответствующее постановление подписал и.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он сказал, что по прогнозу ожидается небольшое потепление, но для отладки системы потребуется время.

Новая транспортная схема Нижегородской области предусматривает минимизацию всех дублирующих маршрутов

В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона НИА "Нижний Новгород" рассказали подробности про новую транспортную схему Нижегородской области. Главной идеей проекта является то, что новая схема сделает общественный транспорт более эффективным и при этом объединит восемь районов Нижнего Новгорода в единую сеть.

Количество кандидатов на должность замглавы Нижнего Новгорода сократилось в 4 раза

Первоначально на этот пост претендовали 86 человек, однако до очного этапа допущено лишь 20 кандидатов.

Стоимость строительства дублера проспекта Гагарина составит 47 млрд рублей

Дублер Гагарина необходим для развития новых городских территорий, где строится жилье, для которого нужна инфраструктура. Согласно схеме, дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом.

Нижегородская область планирует привлечь 170 млрд рублей через инфраструктурные облигации

Предполагается, что область выпустит инфраструктурные облигации для того, что бы привлечь средства, на которые будет развивать городскую среду к 800-летию Нижнего Новгорода. Предварительно общий объем необходимых вложений составляет около 379 млрд рублей, из них по облигациям предполагается привлечь около 170 млрд рублей. Остальное – частные инвестиции и государственное финансирование.

Мечеть для путников мусульман построят на трассе М7 в Нижегородской области

Мечеть для путников мусульман построят на трассе М7 в Нижегородской области. Религиозный объект будет размещаться в поселке Северный в 13 км к северо-востоку от Дзержинска и в 24 км к западу от Нижнего Новгорода.

Нашелся инвестор для берегоукрепления Черниговской набережной

В правительство поступила заявка от частной концессионной инициативы. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению трех километров Черниговской набережной. В настоящее время документы инвестора находятся на рассмотрении правительства. Как только власти поддержат эту инициативу, так инвестор и приступит к реализации проекта по берегоукреплению.