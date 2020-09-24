"Работа Заксобрания под руководством Евгения Лебедева - важный период в истории законотворчества региона", - Ольга Щетинина Политика

"Работа Законодательного собрания под руководством Евгения Лебедева - важный период в истории законотворчества региона", - заявила заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина, сообщает пресс-служба ЗСНО.

По ее словам, десятилетие – серьезный срок. "Только вдумайтесь, региональному парламенту всего 26 лет. За 10 лет работы Законодательного собрания под руководством Евгения Викторовича Лебедева был проделан колоссальный объем работы, важнейшей составляющей которой стало совершенствование законодательства, мониторинг правоприменительной практики. Это очень важный период в истории законотворчества Нижегородской области", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Зампред регионального парламента добавила, что в это время социально-экономическая ситуация, политическая обстановка порой были очень непростыми. "К примеру, в 2016 году из-за противоборства определенных сил происходили срывы заседаний регионального парламента, не собирался кворум. Но Евгений Викторович как тонкий политик, настоящий дипломат умел находить достойный выход из сложных ситуаций и достигать компромиссов. Ведь главная цель – обеспечить эффективную бесперебойную работу Законодательного Собрания на благо нижегородцев в любых условиях, в любой обстановке", - подчеркнула.

Кроме того, по ее мнению, коронавирусная инфекция в 2020 году стала новым серьезным испытанием для всех, в том числе и законодателей. "И вновь в очень сложной ситуации работа регионального парламента была организована четко и быстро адаптирована под новый формат в современных условиях. Благодаря этому депутаты смогли оперативно принимать необходимые решения по поддержке граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от ограничений в период пандемии", - сказала в заключение вице-спикер регионального парламента.

Как сообщалось ранее, Евгений Лебедев досрочно сложил полномочия председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента 24 сентября 2020 года.

"Я давно принял для себя решение, что не буду избираться в следующий созыв Законодательного собрания. Мне поступило интересное предложение о работе в промышленном секторе. Поэтому я принял решение о досрочном сложении полномочий", - сказал Евгений Лебедев.

Планируется, что Евгений Лебедев останется работать в качестве депутата. В то же время, по информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".