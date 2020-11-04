Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 362 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 362 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 9 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 21 154 заболевших COVID-19 - это на 362 человека больше, чем в пятницу 6 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 45 284 человека.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 5 117 жителей, что на 107 человек больше, чем в пятницу.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 388, за прошедшие выходные на 69 человек больше), Советский (2 705, на 33 заболевших жителя больше), Канавинский (2 446, еще 33 заболевших), Московский (2 193, зарегистрировано 24 заболевших), Сормовский (2 101, заболели еще 34 человека), Нижегородский (1 612, еще 20 заболевших) и Приокский (1 592, за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 42 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (4 299, за прошедшие выходные - 139 новых случаев заболевания), далее следуют Борский (2 133, еще 128 новых случаев заражения), Павловский район (1 931, за выходные – один заболевший), Богородский (1 122, выявлено 44 новых случаев заболевания), Городецкий (961, зарегистрировано 68 новых случаев заболевания), Кстовский (880, подтверждено три случая заболевания), Кулебакский (858, за выходные - 35 новых случаев), Балахнинский (750, заболели 49 человек), Володарский (688, еще 44 заболевших), Семеновский (650, три новых случая заболевания), районы и Арзамас (618, зарегистрировано 11 заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 28 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".