Молодежное правительство может стать реально действующим инструментом для воплощения в жизнь инициатив, - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл первое заседание молодежного правительства региона в молодежном центре "Высота" 25 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сам центр открыли также 25 января. Он находится по адресу: ул. Совнаркомовская, 4 (в здании Нижегородского индустриального училища, за ярмаркой). На постоянной основе в центре будут работать четыре проектных офиса.



На заседании глава региона поздравил участников мероприятия с победой в конкурсном отборе на должность молодежных министров.

"Мне очень приятно видеть, что сегодня молодые люди самым активным образом вовлечены в процесс развития региона, в решение многих серьезных вопросов, в общественную жизнь в целом. Большую роль в этом сыграла деятельность совета по делам молодежи, который мы создали в 2018 году. Он стал действительно важной площадкой для открытого диалога власти и представителей молодого поколения", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что за два года работы совета по делам молодежи реализовано более 30 малых и крупных мероприятий, в которые вовлечено более 350 тысяч участников. Самыми масштабными проектами стали молодежный фестиваль "Высота" и областной конкурс грантов по поддержке молодежных проектов и инициатив "Драйверы роста". Совет по делам молодежи теперь будет работать при молодежном правительстве.

"Мне бы очень хотелось, чтобы молодежное правительство стало реально действующим инструментом для воплощения в жизнь молодежных инициатив", - добавил губернатор Нижегородской области.

В ходе первого заседания молодежные министры представили Глебу Никитину различные проекты, которые они намерены реализовать на территории региона.



Что такое молодежное правительство

Молодежное правительство является действующим на постоянной основе коллегиальным совещательным органом при правительстве Нижегородской области. Оно создано с целью взаимодействия молодежи, проживающей на территории области, с органами исполнительной власти региона, привлечения ее к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни. В состав молодежного правительства Нижегородской области вошли 14 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Председателем молодежного правительства избрана Татьяна Старова. Заместителем председателя стал молодежный министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Кирилл Карташев.

Ранее агентство подробно рассказывало о деятельности совета по делам молодёжи при губернаторе. В числе их проектов и молодежный фестиваль "Высота".