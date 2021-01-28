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Общество

Буквы "Я" демонтировали с крыши Нижегородской ярмарки

04 февраля 2021 16:28  [119] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Дима Четыре

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Буквы "Я" демонтировали с крыши Нижегородской ярмарки 4 февраля 2021 года. Об этом сообщается в официальной группе ярмарки в соцсети ВКонтакте.

Эти четыре заглавные буквы были установлены на крыше Главного ярмарочного дома в начале 90-х годов.

"Сегодня устаревшие конструкции логотипа были демонтированы с крыши", - рассказали в соцсетях.

(фото: из соцсети ВКонтакте, Дима Четыре)

В публикации говорится, что в разное время центральную башню главного здания Нижегородской ярмарки украшали флюгеры, часы и логотип "Детского мира". Сейчас руководство Ярмарки собирает мнения нижегородцев, какой опознавательный элемент они хотят там видеть.

Напомним, что в настоящее время ведутся работы по обновлению Нижегородской ярмарки. Ее территория будет благоустроена в рамках программы #Среда800. Концепцию разработало архитектурное бюро "Megabudka". Территорию предлагается разделить на три функциональные зоны. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.

Также, на территории Нижегородской ярмарки строится второй павильон. Здание возводят по концепции "Бюро Горшунова ГОРА" на месте бывшего котлована. Оно примыкает к первому выставочному павильону, построенному на ярмарке весной 2020 года. Павильон будет одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

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Теги:
Благоустройство Нижегородская ярмарка
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