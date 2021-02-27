Строительство двух детсадов в микрорайоне Новая Кузнечиха завершится к осени 2021 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Строительство двух детсадов в микрорайоне Новая Кузнечиха завершится к осени 2021 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города.

Согласно информации, ход строительства детсада проверил глава города Юрий Шалабаев.

Отмечается, что неустойчивая погода не влияет на общий темп проведения работ на объекте. Так, строители уже выполнили устройство котлована, уложили монолитную плиту, в настоящее время производят армирование и бетонирование стен и колонн.

В трёхэтажном детсаду на 280 мест будут расположены 12 групп для детей от 3 до 7 лет. Внутри будут находиться физкультурный и музыкальный залы, помещение пищеблока, медицинский кабинет и кабинет психолога.

Мэр города, комментируя ход строительства объекта, заметил, что будущий детский сад поможет ликвидировать потребность жителей микрорайона в местах в детские дошкольные учреждения.

"В микрорайоне "Новая Кузнечиха" живёт много молодых семей, чьи дети посещают сейчас ближайшие садики Советского района - № 196 и № 441 - на них ложится большая нагрузка", - сказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, он добавил, что в Новой Кузнечихе ведётся строительство ещё одного детсада на 320 мест и школы на 1 225 мест.

Завершение строительства детских садов намечено на осень текущего года, школу введут в эксплуатацию в 2022 году.

Юрий Шалабаев также отметил, что в 2020 году по национальному проекту "Демография" были введены в эксплуатацию 11 детских садов численностью более двух тысяч мест. В первом квартале 2021 года в эксплуатацию планируется ввести ещё два дошкольных учреждения: один по нацпроекту "Жильё и городская среда", другой по нацпроекту "Демография". До конца текущего года завершится строительство ещё девяти детсадов.

Ранее сообщалось, что вдоль дороги в ЖК "Новая Кузнечиха" будут запущены автобусы.

Депутаты обратили внимание, что районная администрация готова обслуживать дорогу с июля следующего года, когда будет заключен новый муниципальный контракт на содержание дорог.