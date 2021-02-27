Жители Починковского района отремонтировали водонапорную башню чопиками Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители с. Симбухово в Починковском районе Нижегородской области отремонтировали водонапорную башню чопиками. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

"Все просто, нет башни - нет воды", - говорится в размещенном посте.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в администрации Починковского муниципального округа, водонапорная башня на ул. Школьная обслуживает население улиц Школьная, 1 мая и Октябрьская, где проживают 210 человек. Башня требует реконструкции, средств на которую в данный момент нет.

Для решения проблемы администрация планирует подать заявку на установку новой водонапорной башни в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать". Комплект документов уже готов.

Как сообщается на сайте администрации Починковского района, на сегодняшний день для участия в программе населением округа уже предложены 22 инициативных проекта.

Отметим, что заявка на замену водонапорной башни уже подавалась в прошлом году.

"Башня имеет сквозные дыры, из-за этого имеет большую течь. Год постройки 1982. Частые жалобы жителей данной улицы об отсутствии воды и слабого давления. Чтобы решить проблему с водой, необходимо заменить старую водонапорную башню на новую", - говорилось в обосновании необходимости реализации проекта.

Однако, тогда жители Нижегородской области проголосовали за другой проект.