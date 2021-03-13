Ольга Гудушина возглавила Нижегородский диагностический центр

Ольга Гудушина
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Ольга Гудушина возглавила ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Согласно информации, Ольга Гудушина была представлена коллективу центра в качестве исполняющего обязанности главного врача.
Ранее она занимала должность заместителя главврача центра по медицинской части.
Отмечается, что занимавший ранее этот пост Юрий Тарасов освобожден по собственному желанию - ему исполнилось 70 лет.
Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил Юрия Тарасова за личный вклад в развитие нижегородского здравоохранения.
"Сплоченный и профессиональный коллектив диагностического центра смог оперативно перестроить работу в период пандемии COVID-19", - отметил он.
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