Ольга Гудушина возглавила Нижегородский диагностический центр Общество

Ольга Гудушина Фото: сайт диагностического центра

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ольга Гудушина возглавила ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, Ольга Гудушина была представлена коллективу центра в качестве исполняющего обязанности главного врача.

Ранее она занимала должность заместителя главврача центра по медицинской части.

Отмечается, что занимавший ранее этот пост Юрий Тарасов освобожден по собственному желанию - ему исполнилось 70 лет.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил Юрия Тарасова за личный вклад в развитие нижегородского здравоохранения.

"Сплоченный и профессиональный коллектив диагностического центра смог оперативно перестроить работу в период пандемии COVID-19", - отметил он.