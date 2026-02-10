Четыре школы и 2 детсада закрыли на карантин в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с 2 по 8 февраля 2026 года выявили около 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили увеличение уровня заболеваемости среди жителей всех возрастов.

В ходе еженедельного мониторинга специалисты обследовали более 18,6 тысячи человек. Основной причиной распространения ОРВИ остаются вирусы гриппа — их доля в общей структуре циркуляции достигает 82%.

Помимо гриппа, у заболевших выявляются риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и микоплазма. Среди штаммов гриппа чаще всего фиксируется вирус А(H3N2), известный как "гонконгский грипп".

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в образовательных организациях региона введены ограничительные меры. По состоянию на 10 февраля 2026 года в 5,4% школ и детских садов учебный и воспитательный процесс приостановлен частично.

Полностью на карантин закрыты четыре школы и два детских сада.

Ранее сообщалось, что в регионе также растет заболеваемость гриппом В (он же "гонконгский").