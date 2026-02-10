Шаблоны заявлений для обращения в суд доступны нижегородцам на портале "Госуслуги"

Шаблоны заявлений для обращения в суд доступны на портале "Госуслуги".
На сайте есть специальный раздел, который поможет подготовиться к обращению в суд. Портал содержит инструкции, ответы на вопросы и шаблоны заявлений для разных типовых ситуаций.
Шаблоны можно использовать для самостоятельной подготовки стандартных исков, например, при взыскании алиментов или возврате некачественного товара. Направить заявление в суд также можно в режиме онлайн https://www.gosuslugi.ru/landing/lawsuit.
Напомним, что цифровизация процесса оказания государственных и услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.
