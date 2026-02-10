В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2026 15:09Движение по М-12 в Ардатовском округе восстановлено после ДТП
10 февраля 2026 15:03Еще два детских сада объединили в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 15:00Нижегородцы могут войти в состав экспертного совета конкурса Росмолодёжь.Гранты 2026 года
10 февраля 2026 14:56В Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному сезону
10 февраля 2026 14:29Капремонт путепровода у Мызинского моста хотят завершить в августе 2026 года
10 февраля 2026 14:20Нижегородские кардиохирурги спасли четырех пациентов с разрывом аорты
10 февраля 2026 14:03РБК: мессенджер Telegram замедляют в России
10 февраля 2026 13:58Нижегородцы могут бесплатно уточнить кадастровые данные о своем имуществе
10 февраля 2026 13:40Еще три межрайонных медцентра создают в Нижегородской области
10 февраля 2026 13:17Расширенный скрининг новорожденных введут для нижегородцев с 1 апреля
Общество

Нижегородцы могут бесплатно уточнить кадастровые данные о своем имуществе

10 февраля 2026 13:58 Общество
Нижегородцы могут бесплатно уточнить кадастровые данные о своем имуществе

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области проходят комплексные кадастровые работы. Они выполняются бесплатно — за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Собственникам недвижимости, расположенной на этих территориях, приходят уведомления через портал "Госуслуги". Как пояснили в ведомстве, такие сообщения носят только информационный характер. 

"Уведомление не является мошенническим сообщением, взломом аккаунта или свидетельством несанкционированных действий с вашей собственностью. Это легальный способ оповещения о возможности бесплатно уточнить границы и сведения об объектах недвижимости за счет средств федеральной субсидии", - объяснила заместитель руководителя управления Татьяна Горелова. 

Участие в комплексных кадастровых работах помогает собственникам проверить и обновить данные о земельных участках, домах и других объектах в Едином государственном реестре недвижимости, а также бесплатно исправить кадастровые ошибки и уточнить границы участков, если раньше они были определены неточно или не установлены вовсе. Кроме того, они могут ознакомиться с проектами межевания и картами территорий и при необходимости принять участие в согласительных комиссиях при администрациях муниципальных округов.

Напомним, что с 1 марта 2025 года нельзя совершать сделки с земельными участками, у которых не установлены границы. Также на таких участках не зарегистрируют права на новые постройки. Собственник может заказывать кадастровые работы самостоятельно, вне государственной программы, но в этом случае все расходы ему придется оплачивать самому.

Росреестр рекомендует внимательно отнестись к уведомлениям и воспользоваться возможностью бесплатно уточнить данные о недвижимости. Получить консультацию можно по телефону кол-центра управления 8 (831) 411‑81‑71.

Ранее сообщалось, что в регионе начали государственную кадастровую оценку всех земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Недвижимость Росреестр
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 13:18Более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по "гаражной амнистии"
06 декабря 2025 16:55Почти 100 тысяч объектов недвижимости внесены в ЕГРН в Нижегородской области
28 октября 2025 10:46Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных