Нижегородцы могут бесплатно уточнить кадастровые данные о своем имуществе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области проходят комплексные кадастровые работы. Они выполняются бесплатно — за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Собственникам недвижимости, расположенной на этих территориях, приходят уведомления через портал "Госуслуги". Как пояснили в ведомстве, такие сообщения носят только информационный характер.

"Уведомление не является мошенническим сообщением, взломом аккаунта или свидетельством несанкционированных действий с вашей собственностью. Это легальный способ оповещения о возможности бесплатно уточнить границы и сведения об объектах недвижимости за счет средств федеральной субсидии", - объяснила заместитель руководителя управления Татьяна Горелова.

Участие в комплексных кадастровых работах помогает собственникам проверить и обновить данные о земельных участках, домах и других объектах в Едином государственном реестре недвижимости, а также бесплатно исправить кадастровые ошибки и уточнить границы участков, если раньше они были определены неточно или не установлены вовсе. Кроме того, они могут ознакомиться с проектами межевания и картами территорий и при необходимости принять участие в согласительных комиссиях при администрациях муниципальных округов.

Напомним, что с 1 марта 2025 года нельзя совершать сделки с земельными участками, у которых не установлены границы. Также на таких участках не зарегистрируют права на новые постройки. Собственник может заказывать кадастровые работы самостоятельно, вне государственной программы, но в этом случае все расходы ему придется оплачивать самому.

Росреестр рекомендует внимательно отнестись к уведомлениям и воспользоваться возможностью бесплатно уточнить данные о недвижимости. Получить консультацию можно по телефону кол-центра управления 8 (831) 411‑81‑71.

Ранее сообщалось, что в регионе начали государственную кадастровую оценку всех земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.