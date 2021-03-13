Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 22 по 28 марта 2021 года Культура и отдых

Спектакль Нижегородского ТЮЗа Летучий корабль Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 22 по 28 марта. Отметим, что сейчас нижегородские школьники находятся на каникулах. Также напомним, что 27 марта отмечается День театра.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

23 марта - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

24 марта - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

25 марта - спектакль по пьесе Неллы Прибутковской о Максиме Горьком "Затмение солнца" (16+);

26 марта - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);

27 марта - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" (16+);

28 марта - мюзикл по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (0+);

28 марта - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

25 марта - опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" (12+);

26 марта - балет Карэна Хачатуряна "Белоснежка" (0+);

27 марта - концертная программа ко Всемирному дню театра (12+);

28 марта - балет Владимира Качесова "Безымянная звезда" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

23 марта - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

24 марта - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

25 марта - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

26 марта - спектакль по пьесе Антона Чехова "Три сестры" (12+);

27 марта – спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома! " – "Верона. Послесловие" (16+);

28 марта - спектакль по пьесе Максима Горького "Мещане" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

22 марта - мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+);

23 марта - спектакль по новелле Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (12+);



24,27 марта - спектакль по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль" (6+);

25 марта – музыкальный блокбастер по сказке Алексея Толстого "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+);

26 марта - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);

27 марта - спектакль по пьесе Андрея Грибоедова "Горе от ума" (12+);

28 марта - музыкальный спектакль по мотивам народной сказки "Волк и семеро козлят" - "Волк, рок-н-ролл и козлята" (6+);

28 марта - спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков" (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

23 марта - спектакль по пьесе Нины Гернет "Маугли" (6+);

24,28 марта - спектакль по сказке Корнея Чуковского "Доктор Айболит"(6+);

25 марта - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди" (6+);

26 марта - спектакль по пьесе Нины Гернет "Русалочка" (6+);

27 марта - спектакль по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Брусевича "Аленький цветочек" (6+).

Детский театр "Вера":

22 марта - спектакль по сказке Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (6+);

23 марта – потешное представление по сценарию Олега Михайлова "Сказка о молодильных яблоках" (6+);

24 марта – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

25 марта - спектакль по сказке Юлии Тупикиной "Майя и К" (12+);

26 марта - спектакль по мотивам сказки Братьев Гримм - "Счастливый Ганс" (6+);

27 марта - спектакль по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" (12+);

28 марта - спектакль по сценарию Виктора Трегубенко "Домик для царя зверей" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

24 марта - концерт-посвящение народному артисту России Владимиру Степанову "Вам, маэстро" (12+);

28 марта – повтор по просьбам зрителей праздничного концерта ко Дню 8 марта (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

24 марта - пластическая пародия "Пойдем в кино?!" (16+);

27 марта - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);

28 марта - пластический спектакль по мотивам пьесы Карло Гоцци “Любовь к трем апельсинам” - "Фата Морганы" (12+);

28 марта - музыкальная сказка с элементами боевика "Трое в лесу спешат на помощь" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

27,28 марта - спектакль по пьесе Михаила Бартенева "Бык, который шел рядом с ослом, который вез всемогущего царя" (12+);

28 марта - концерт со струнной марионеткой "Нити" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

27 марта - абонемент №2 "Золотая коллекция" (6+);

28 марта - абонемент №11 "По ступенькам музыкальных знаний" (0+);

28 марта - абонемент №8 "Литературные встречи в Кремле" (12+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

22 марта - открытие Всероссийской олимпиады по предмету "Струнные инструменты" (6+);

22 марта - концерт класса доцента Рогозина (флейта) (6+);

23 марта - вечер фортепианной музыки. Профессор Майя Лукачевская (6+);

26 марта - вечер камерной музыки (6+);

27 марта - концерт класса доцента Пеунова (баян) (6+);

28 марта - абонемент филармонии "Органная азбука" (0+);

28 марта - концерт "Баян плюс...". Ансамбли с баяном и аккордеоном (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

25 марта - программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Рассвет космической эры" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

26 марта - программа "Парад планет" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Розетта" (12+);

27 марта - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+),программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), программа "Естественный отбор" (12+);

28 марта - программа "Парад планет" (6+), лекция "Приключение капельки воды" (6+), программа "Космический адрес Земли" (6+),лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Путешествие на МКС" (12+);программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+);программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (12+), выставка работ Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка "Путешествие в Древнюю Грецию" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+).

Запланированные мероприятия:

Дом Сироткина: 27 марта - лекция цикла "Что такое гравюра" - "Офорт" (читает Надежда Юрасова) (12+);

27 марта - спектакль по мотивам произведений Антона Чехова "Слезы, грезу и курьезы" (12+).