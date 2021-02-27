Стали известны сроки весенних каникул в школах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Весенние каникулы в школах Нижнего Новгорода начнутся 22 марта и продлятся до 29 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте образования городской администрации.

В департаменте пояснили, что эти сроки каникул носят рекомендательный характер со стороны ведомства. В целом, образовательные организации могут установить собственные сроки.

Напомним, что осенью из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу школьников отправили на преждевременные каникулы. Они длились с 19 октября до 5 ноября. Зимние каникулы проходили в обычные сроки - с 28 декабря по 10 января.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областному министру образования, науки и молодежной политики Ольге Петровой разработать рекомендации по переходу школ на пятидневку.