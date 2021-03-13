Павел Саватеев: "Строительство трассы М-12 даст для Нижегородской области новые возможности" Общество

Павел Саватеев

В Нижегородской области набирает ход строительство участка скоростной автодороги Москва-Казань. Что получит регион в связи с открытием новой магистрали и что это даст простым нижегородцам? Об этом министр транспорта и автомобильных дорог области Павел Саватеев заявил в интервью газете "Новое дело".



- Павел Николаевич, строительство трассы М-12 - безусловно, один из крупнейших транспортных проектов для нашего региона. Что она будет представлять собой?

- Строительство трассы протяжённостью 729 километров идёт по федеральному проекту "Европа – Западный Китай". Протяженность участка на территории Нижегородской области - порядка 280 километров. По всей длине маршрута планируются транспортные развязки, качественное освещение. Разделительная разметка обеспечит легальный скоростной режим до 130 км/ч. Дорога будет оборудована специальными островками и остановками для отдыха водителей. Пешеходы смогут пересекать трассу по надземным и подземным переходам. Для животных будут предусмотрены экодуки.

- Нижегородская область станем частью большого пути между Китаем и Европой. Что это даст региону? Как Вы оцениваете значение трассы для экономического развития области?

- Строительство даст внушительный толчок экономическому развитию нашего региона, позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью. Реализация проекта благоприятно скажется на развитии транспортно-логистических компаний, будет способствовать созданию инфраструктуры придорожного сервиса - гостиниц, объектов общественного питания, автозаправок, авторемонтных мастерских.

В граничащих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек. Это более 7% от общей численности населения региона.

На прилегающих территориях зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также на долю этих территорий приходится пятая часть всего сельскохозяйственного производства. У них большой потенциал для развития. На сегодня уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей.



- Как повлияет трасса на развитие связей с другими регионами? В частности, насколько перспективны для Нижегородской области экономические и культурные связи с Казанью?

- Открытие дороги выведет на новый уровень внутрироссийские деловые связи, обеспечит сокращение сроков грузооборота и рост объёмов перевозок как внутрироссийских, так и международных, а кроме того даст новый импульс развитию торговли, сферы услуг.

Республика Татарстан для Нижегородской области - один из приоритетных межрегиональных партнеров. Скоростная автодорога Москва – Нижний Новгород – Казань укрепит многолетнее сотрудничество. Можно ожидать роста товарооборота. Есть взаимный интерес в развитии взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

- Какие ещё перспективы откроются для региона?

- Ожидаем увеличения туристского потока за счёт посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы в Китай и из Китая в Европу. Использование инфраструктуры маршрута как рекламной площадки будет способствовать продвижению туристского потенциала Нижегородской области.



- Что сейчас происходит в районах и городских округах, где пройдёт новая магистраль? Каково участие министерства транспорта и автомобильных дорог региона в этом процессе?

- В Нижегородскую область перебрасывают технику и рабочих для строительства участка трассы. Началось возведение временных жилых городков, расчистка территории для строительства.

Распоряжением правительства области создана региональная рабочая группа по реализации проекта. В неё вошли представители профильных министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления.

Министерством транспорта и автомобильных дорог региона организовано взаимодействие с государственной компанией "Автодор" и подрядными организациями, осуществляется координация работы структурных подразделений правительства для оперативного решения вопросов.

- В глобальном масштабе плюсы строительства новой магистрали ощутимы. А что получат простые нижегородцы?

- Один из главных плюсов проекта – экономия времени. Ведь именно его потери невосполнимы, а со строительством новой дороги у жителей области появится возможность добраться до Москвы или Казани за 3–4 часа. Кроме того, трасса - это новые рабочие места по обслуживанию, перспективы для развития малого бизнеса в сфере автозаправки, ремонтного обслуживания, общественного питания, хостелов и мотелей. Также за пределы Нижнего Новгорода будет выведена часть транзитного автотранспорта. Это улучшит экологическую обстановку и снизит число дорожно-транспортных происшествий.