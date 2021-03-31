Центры занятости Арзамаса и Нижнего Новгорода проведут ярмарки вакансий в онлайн-формате.
Мероприятия будут организованы 20 и 22 апреля.
Соискатели смогут не только получить свежую информацию об имеющихся на рынке труда вакансиях, но и пообщаться непосредственно с сотрудниками кадровых служб потенциальных работодателей.
Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, проведение онлайн-ярмарок осуществляется через платформу Zoom. Чтобы стать участником мероприятия, необходима электронная регистрация.
Более подробные сведения можно получить в центрах занятости Арзамаса и Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля.
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