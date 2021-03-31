Центры занятости Арзамаса и Нижнего Новгорода проведут ярмарки вакансий в онлайн-формате Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Центры занятости Арзамаса и Нижнего Новгорода проведут ярмарки вакансий в онлайн-формате.

Мероприятия будут организованы 20 и 22 апреля.

Соискатели смогут не только получить свежую информацию об имеющихся на рынке труда вакансиях, но и пообщаться непосредственно с сотрудниками кадровых служб потенциальных работодателей.

Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, проведение онлайн-ярмарок осуществляется через платформу Zoom. Чтобы стать участником мероприятия, необходима электронная регистрация.

Более подробные сведения можно получить в центрах занятости Арзамаса и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля.