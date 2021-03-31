Еще 16 домов построят в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" к 2024 году Общество

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 16 домов построят в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Согласно информации, в апреле текущего года началось строительство II очереди жилого комплекса.

К 2024 году застройщик намерен увеличить территорию микрорайона на 50 гектаров - здесь появится еще 16 высотных жилых домов. Помимо этого, уже запроектированы детсад, школа, магазины, ТРЦ, спортивные площадки, паркинги.

Напомним, что строительство двух детсадов в микрорайоне Новая Кузнечиха завершится к осени 2021 года.

В трёхэтажном детсаду на 280 мест будут расположены 12 групп для детей от 3 до 7 лет. Внутри будут находиться физкультурный и музыкальный залы, помещение пищеблока, медицинский кабинет и кабинет психолога.