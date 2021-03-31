Роспотребнадзор прогнозирует пик активности клещей в Нижегородской области на начало мая Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Роспотребнадзор прогнозирует пик активности клещей в Нижегородской области на начало мая. Об этом сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на брифинге 30 апреля.

Согласно информации, в этой связи специалисты ведомства рекомендуют нижегородцам на майские праздники ограничить посещение лесных зон, а во время нахождения в лесу соблюдать меры безопасности, одевать плотно прилегающую к телу одежду.

Между тем, в регионе планируется обработать более 2400 га зон отдыха.

При этом в настоящее время обработано лишь 58 га таких территорий: преимущественно в детских лагерях, домах отдыха, парках, скверах и т.д.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 241 обращение в медицинские организации по поводу присасывания клещей (в том числе 88 детей).