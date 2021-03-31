"Окская судоверфь" спустила на воду шестой сухогруз проекта RSD59 для судоходной компании из Москвы Бизнес

Фото: с сайта Морского инженерного бюро

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) спустила на воду шестой сухогруз проекта RSD59 для судоходной компании "Астрол" из Москвы 29 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте проектанта серии - Морского инженерного бюро.

Заказчиком строительства выступает "Государственная транспортная лизинговая компания", которая в последствии передаст суда компании.

Спущенный на воду сухогруз (строительный номер 5911) получил название "Астрол-6".

Суда серии - это многоцелевые сухогрузные суда дедвейтом 8144 тонн. Они относятся к классу "Волго-Дон макс" и могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов. Суда выполнены в "сверхполных" обводах с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для "Волго-Дон макса" длину - 77,35 м.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года.

Напомним, сухогруз "Астрол-5" был спущен на воду в марте 2021 года.