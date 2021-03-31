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Бизнес

"Окская судоверфь" спустила на воду пятое из 10 судов RSD59 для судоходной компании из Москвы

01 апреля 2021 11:08  [2] Бизнес
Астрол-4

Астрол-4

Фото: с сайта Морского инженерного бюро (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) спустила на воду пятое из 10 судов проекта RSD59 для судоходной компании "Астрол" из Москвы 31 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте проектанта серии - Морского инженерного бюро.

Заказчиком строительства выступает "Государственная транспортная лизинговая компания", которая в последствии передаст суда компании "Астрол".

Сухогруз (строительный номер 5910) получил название "Астрол-5". Это многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн. Оно относится к классу "Волго-Дон макс". Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов. Они выполнены в "сверхполных" обводах с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для "Волго-Дон макса" длину - 77,35 м.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года. 

Напомним, сухогруз "Астрол-4" был спущен на воду 18 февраля 2021 года.

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Теги:
Навашино Судостроение
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