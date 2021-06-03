Двадцатиметровый иконостас воссоздают в церкви Вознесения Господня в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородская митрополия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Исторический 20-метровый иконостас воссоздадут в церкви в честь Вознесения Господня на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В настоящее время там проводятся масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Площадь иконостаса составит 22 тысячи квадратных дециметров. Он будет вмещать 112 икон разного размера. Сейчас уже готовы 18 из них.

Иконы выполняют художники иконописной мастерской в традициях академической живописи. Они пишут иконы по старинной технологии, используя краски, состав и рецептура которых не изменились со времен мастеров XVIII века.

В основу проекта иконостаса Вознесенской церкви легла старинная фотография, которая является единственным документом, рассказывающим о прежнем интерьере Вознесенской церкви. Сюжеты икон центрального иконостаса и детали его резьбы удалось рассмотреть благодаря старинному стеклянному негативу этого снимка с высокой степенью детализации.

В церкви также воссоздается старинная авторская роспись, обнаруженная художниками-реставраторами во время обследования стен и раскрытия позднего красочного слоя. За основу росписи взят стиль художников Нестерова и Васнецова.

Освящение первого Никольского придела храма запланировано на 2 сентября.