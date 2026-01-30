Движение нижегородского трамвая №2 по наружному кольцу восстановлено

Фото:
Компания "Экологические проекты" сообщила, что движение трамваев маршрута №2 в Нижнем Новгороде по внешнему кольцу возобновлено.
Утром 30 января оно временно прекращалось из-за прорыва на водопроводной сети на улице Ильинской, вблизи дома №83.
Напомним также, что начало работ по реконструкции трамвайных путей от кольца на улице Игарской до остановки "Станция метро "Автозаводская" в Нижнем Новгороде сдвинули с 1 на 21 февраля.
А на трамвайном кольце в Лапшихе (Советский район) ремонтные работы планируется начать с 1 февраля. В связи с этим движение трамваев №18 и №27 будет изменено.
