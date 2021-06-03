"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 августа 2021 18:44  [12] Проезды на площади Советской перекрыли для движения транспорта до 26 августа
13 августа 2021 18:04  [129] Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 14 августа
13 августа 2021 17:32  [93] Евгений Лебедев принял участие в открытии обновленной Доски Почета в Ленинском районе Нижнего Новгорода
13 августа 2021 17:16  [99] "Дзержинск славится спортивными традициями, которые хранят ветераны и продолжает активная молодежь", - Евгений Люлин
13 августа 2021 17:08  [112] Пострадавшим от взрыва газа в с. Маргуша Нижегородской области купили квартиры
13 августа 2021 16:59  [122] Евгений Лебедев проинспектировал капремонт Тепелевской школы в Дальнеконстантиновском районе
13 августа 2021 16:47  [140] Активных жителей пригласили 14 августа на субботники в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода
13 августа 2021 16:28  [143] Ремонт дорог на улицах Варварская и Ульянова практически завершён
13 августа 2021 16:01  [127] Наталья Назарова приняла участие в стратегической сессии, посвященной образованию
13 августа 2021 15:50  [250] Старинные дома разбирают на ул. Новой в Нижнем Новгороде
Общество

Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 14 августа

13 августа 2021 18:04  [129] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 14 августа временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59. В это время будет приостановлено движение транспорта по Нижневолжской набережной - на участке от улицы Широкой (Зеленского съезда) до Благовещенской площади. Кроме того, движение будет перекрыто на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, отметили в ведомстве.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что 14 августа изменятся маршруты общественного транспорта:

- А-5 пойдёт по ул. Ильинской улице, ул. Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького; в направлении Канавинского моста – по ул.Горького, пл. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 маршрут № 304 в направлении ул. Минина поедут по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, ул. Пискунова; в направлении Канавинского моста – по ул. Пискунова, ул. Варварской, через пл. Минина и Пожарского, снова по ул. Варварской, пл. Свободы, пл. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- А-45 в направлении ул. Минина пойдёт по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, ул. Пискунова; в направлении пл. Горького – по ул. Пискунова, ул. Варварской, через пл. Минина и Пожарского, Варварку, пл. Свободы и ул. Горького;

- А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении – от пл. Минина и Пожарского по Варварке, пл. Свободы, ул. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- Т-87 сократит маршрут до остановки "Стрелка".

Кроме того, от остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам: А-1, А-19, А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-40, А-43, А-45, А-48, А-52, А-58, А-64, А-64, А-71, А-95.

Работа трамваев маршрута № 2 в оба направления и троллейбусов №9 и №31 будет продлена 14 августа до 23:00.

Напомним, ограничения вводятся в связи с проведением на Нижневолжской набережной фестиваля "Столица закатов", в рамках которого выступят Певица Манижа и музыкант Кирилл Рихтер в сопровождении хора и струнного оркестра OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. Кроме того, после завершения концертной программы в акватории Волги пройдёт грандиозный фейерверк.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph