Общество

Онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с карт россиян без согласия с 1 марта

13 января 2026 19:02
Онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с карт россиян без согласия с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать деньги с банковских карт пользователей без их явного согласия. Об этом сообщил Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в интервью 360.ru.

Этот закон направлен на устранение распространённой схемы с бесплатными пробными периодами, когда пользователи, подписавшись на услугу, забывают отписаться и начинают платить по окончании пробного времени. Теперь, если пользователь регистрируется на сервисе, он может воспользоваться пробным периодом, но для этого ему нужно дать своё согласие на списание средств после окончания пробного периода.

Сервис обязан повторно обратиться к пользователю и предложить ему платную подписку. Это нововведение также защитит пользователей от ситуаций, когда стоимость подписки может измениться в процессе использования пробного периода.

Кроме того, закон обязывает онлайн-сервисы упростить процедуру отмены подписки. Кнопка для отмены должна быть легко доступна на главной странице или в других удобных местах. Если пользователь меняет банковскую карту, привязанную к подпискам, они будут автоматически отменены.

Ранее сервисы могли начислять деньги фактически в долг и даже обращаться в суд для взыскания задолженности. Новый закон лишает их такого права: если карта пользователя заблокирована по любой причине, сервис обязан отключить подписку.

За соблюдением закона будут следить Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор. Стоит отметить, что законопроект предварительно обсудили с участниками рынка цифровых услуг, и никто из них не выступил против его принятия.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Безопасность Деньги Законодательство
