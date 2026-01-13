"Нижэкология-НН" самостоятельно расчистила более 30 дворовых территорий в Нижнем Новгороде и Дзержинске Общество

Фото: "Нижэкология-НН"

Начиная с 6 января 2026 года, в период обильного снегопада, региональный оператор "Нижэкология-НН" помимо своей основной деятельности по транспортированию ТКО с контейнерных площадок, оперативно принял решение выпустить собственную снегоуборочную технику для расчистки подъездных путей к контейнерным площадкам и территории рядом с ними. На сегодняшний день вычищены от снега уже более 30 дворовых территорий в Дзержинске, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. Ежедневно на маршрутах работают более 150 единиц техники – мусоровозы, бункеровозы, ломовозы, мультилифты и самосвалы.

Как поясняет директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин: "Водители мусоровозов работают без выходных, в ежедневном режиме, соблюдая график вывоза и маршрут. Однако многие контейнерные площадки переполнены и количество обращений от жителей с каждым днем увеличивается. Транспортирование затруднено тем, что мусоровоз элементарно не может проехать во дворы из-за обилия снежного покрова и плотно припаркованных машин. Это большая техника, ей нужно место для проезда и разворота. В большинстве случаев, где сейчас обеспечено транспортирование ТКО с контейнерных площадок, регоператор самостоятельно расчищает доступ к ним, хотя это не входит в наши обязанности. Особо хочется отметить и тот факт, что региональный оператор не располагает большим автопарком снегоуборочной техники, но мы сумели изыскать несколько единиц техники, чтобы продолжать своевременный вывоз ТКО с контейнерных площадок города. Для нас важно качественно и в срок выполнять свою работу!".

Проблема осложняется еще и тем, что не расчищены не только подъездные пути к контейнерным площадкам, но и территории для выката контейнеров и загрузки их в мусоровоз. Региональный оператор получает сообщения о том, что проезды будут очищены, однако практически на всех контейнерных площадках подрядчики не могут проехать уже длительное время. Напомним, региональный оператор несет ответственность за транспортирование отходов с момента погрузки их в мусоровоз. Содержание контейнерной площадки в нормативном значении, в том числе обеспечение беспрепятственного подъезда к ней для выкатывания и загрузки контейнеров, осуществляет собственник контейнерной площадки.

Региональный оператор ведёт постоянный мониторинг обращений, оперативно передавая заявки в работу. Логисты и диспетчера непрерывно осуществляют контроль за транспортированием ТКО, обрабатывая более сотни заявок в сутки.

