Нижегородский общественный транспорт не будет отслеживаться в интернет-приложениях 11 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Из-за планового ремонта будет временно недоступна функция мониторинга транспорта в информационных сервисах. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Так, работа городской информационно-навигационной системы будет приостановлена с 8:00 11 сентября до 8:00 12 сентября.

Согласно информации, в это время будет недоступна функция мониторинга транспортных средств в информационных сервисах МКУ "ЦДС", Яндекс.Карты, "Время автобуса", 2ГИС, Google Карты, Hubb, а также на табло и мониторах "Умных остановок".

Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля "Столица закатов" будет перекрыта Нижневолжская набережная и окрестности. По этой причине будет скорректирована работа общественного транспорта - автобусы пойдут по изменённым маршрутам.

Кроме того, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей будут временно - с 22:00 10 сентября до 05:00 13 сентября - изменены маршруты движения трамваев №5 и №18.