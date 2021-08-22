"Горячие линии" по вопросам пуска тепла заработают в Нижнем Новгороде с 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Их работа будет организована в администрациях районов, домоуправляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, а также в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
Телефоны "горячих линий":
Отметим, что "горячая линия" в департаменте жилья будет работать до 1 октября. Прием заявок и консультации населения по вопросам пуска тепла будут осуществляться ежедневно: в будние дни с 8:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 до 16:00 по телефону: 439-18-24.
Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября.
"В связи с резким похолоданием принято решение о старте отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации к этому сроку должны были завершить процедуру пробных топок и подготовить систему к запуску. Обращаю внимание, что с начала кампании до момента, когда тепло поступит в каждую квартиру нужно не менее 3-5 дней. Все будет зависеть не только от работы ресурсоснабжающих организаций, но и ДУКов, ТСЖ. Для получения оперативной информации начнут работать горячие линии как в департаменте жилья, так и в районах города. Надеюсь, что коммунальщики сделают старт отопительного сезона максимально комфортным", – отметил Юрий Шалабаев.
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