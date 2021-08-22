Сквер им. Бетанкура благоустроят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер им. Бетанкура в Канавинском районе Нижнего Новгорода благоустроят в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, сквер набрал наибольшее число голосов среди проектов, предложенных жителями района, и оказался в числе победителей голосования в номинации "Общественные пространства".

"Однако объем выделенных средств не позволяет выполнить благоустройство всего сквера сразу, поэтому было принято решение делать это по частям, и в этом году будет благоустроена треть территории", - пояснили в администрации.

В настоящее время на сайте госзакупок размещен электронный аукцион по поиску подрядчика.

Планируемые сроки проведения работ – с момента заключения контракта с подрядной организацией до 30 ноября 2021 года.

За это время подрядчик должен будет произвести демонтаж имеющихся твердых покрытий, устройство новых покрытий и дорожек, посадить деревья и кустарники, приобрести и установить малые архитектурные формы и посеять газон.

Напомним, что создание сквера имени Августина Бетанкура инициировали жители района.