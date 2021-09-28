Девять жилых домов-ОКН отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Капитальный ремонт девяти жилых домов-объектов культурного наследия (ОКН) завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Фонд капремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Данные работы были проведены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода за счёт средств, выделенных из областного бюджета. Заказчиком работ выступил региональный Фонд капремонта.

Подрядчиком по итогам конкурса стало ООО "Фрегат", которое соответствовало необходимым требованиям: наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению ОКН и квалифицированных специалистов, а также опыт выполнения аналогичных работ.

Строительный контроль и авторский надзор осуществляли специализированные организации, имеющие большой опыт работ на объектах культурного наследия.

В итоге было отремонтировано девять фасадов и семь крыш жилых домов-ОКН по адресам: ул. Короленко, д.11 и 11А; ул. Новая, д.23 и 31; ул. Пискунова, д.37; Крутой переулок, д.9; ул. Минина, д.18/3; ул. Алексеевская, д.3; ул. Большая Печерская, д.35.

В ходе капитального ремонта фасадов была проведена и реставрация объектов:: восстановлены утраченные декоративные элементы, укреплены кирпичная кладка цоколей и воссоздана кирпичная кладка стен, заменена деревянная обшивка. Кроме того, во всех домах отремонтировали отмостку и входные группы. Общая стоимость работ составила 81 млн рублей.

Ранее сообщалось, что восстановление фасадов "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде обещают завершить в октябре.