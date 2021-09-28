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Общество

Движение транспорта перекроют в районе СК "Сормович" в Нижнем Новгороде 10 октября

08 октября 2021 12:02  [312] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно ограничено движение транспорта на участке Юбилейного бульвара. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, будет перекрыта дорога напротив спорткомплекса "Сормович" (бул. Юбилейный, 31А) - и далее по прилегающей дороге до ул. Энгельса.

Ограничения будут введены 10 октября с 9:30 до 13:00.

На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне запрета автомобили будут перемещаться.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября.

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Теги:
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