Движение транспорта перекроют в районе СК "Сормович" в Нижнем Новгороде 10 октября

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно ограничено движение транспорта на участке Юбилейного бульвара. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, будет перекрыта дорога напротив спорткомплекса "Сормович" (бул. Юбилейный, 31А) - и далее по прилегающей дороге до ул. Энгельса.
Ограничения будут введены 10 октября с 9:30 до 13:00.
На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне запрета автомобили будут перемещаться.
Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября.
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