Названа причина пожара в складском помещении в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Названа причина пожара в складском помещении в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 09:50 пожар был полностью ликвидирован.

В настоящее время предварительной причиной пожара является недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.

Напомним, что площадь пожара составила 900 кв.м.