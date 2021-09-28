Фото:
Названа причина пожара в складском помещении в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 09:50 пожар был полностью ликвидирован.
В настоящее время предварительной причиной пожара является недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.
Напомним, что площадь пожара составила 900 кв.м.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+