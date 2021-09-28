Новый цифровой рентген-аппарат поступил в Дивеевскую ЦРБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новый цифровой рентгеновский аппарат стоимостью более 7 млн рублей поступил в Дивеевскую ЦРБ им. академика Н.Н. Блохина. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, оборудование закуплено в рамках реализации областной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Дивеево - сравнительно небольшой населённый пункт, но вместе с тем является одним из наиболее популярных направлений для поездок в регион. Важно, чтобы в районе была качественная и доступная медицина. Благодаря программе модернизации первичного звена, стартовавшей по инициативе президента России, ведётся масштабное и, что самое важное, системное обновление оборудования и транспортного парка", - сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин уверен, что новое оборудование позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи жителям района и поможет врачам своевременно и точно диагностировать заболевания.

Кроме того, по региональной программе капремонта медицинских организаций в ЦРБ был отремонтирован рентген-кабинет поликлиники. Недавно для нужд больницы поступил автомобиль "Соболь".

Главврач больницы Вячеслав Сурусин добавил, что в медучреждение до конца года будут поставлены маммографический цифровой рентген-аппарат за 11,7 млн рублей, видеоэндоскопический комплекс стоимостью более 3 млн рублей и аппарат искусственной вентиляции лёгких стоимостью 1,75 млн руб.

В текущем году также планируется закупить амбулаторные регистраторы для длительного электрокардиографического мониторинга и для мониторинга артериального давления, два внешних автоматических дефибриллятора и другое необходимое оборудование.

Напомним, 21 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году на программу модернизации выделено более 2,8 млрд рублей: из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из областного бюджета - 147,7 млн рублей. В программе модернизации принимают участие 88 медицинских организаций региона.